Corea del Sud, strage in un ospedale: incendio causa almeno 41 morti

Si tratta del secondo grave incendio mortale in Corea del sud nelle ultime settimane. A dicembre, 29 persone sono morte per un rogo scoppiato in un centro fitness nella città di Jecheon. Alcuni video pubblicati sui social hanno mostrato un paziente aggrappato alla corda di soccorso lanciata da un elicottero che volava sull'ospedale mentre un altro passava fuori dalle finestre per raggiungere una scala.

La struttura di sei piani oltre all'ospedale ospitava una casa di riposo per anziani, i cui pazienti sono rimasti illesi. Tutti i pazienti presenti sono stati evacuati, anche se per i 15 ricoverati in terapia intensiva le operazioni di soccorso sono state più lunghe e difficili, e hanno richiesto la supervisione di medici.

Il presidente sud coreano Moon Jae-In ha espresso il suo rammarico per quando accaduto, durante una riunione d'emergenza convocata con alcuni suoi consiglieri sulle misure da prendere, ha riferito il portavoce Park Soo-Hyun. Il presidente ha chiesto agli inquirenti du individuare nel più breve tempo possibile le cause del disastro.