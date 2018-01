Corea Nord: delegazione ai Giochi olimpici, Seul chiede dialogo militare

Apertura della Corea del Nord, che ha espresso l'intenzione di inviare una "delegazione di alto livello", composta da atleti, ma anche da importanti funzionari, alle prossime Olimpiadi Invernali di Pyeognchang, in Corea del Sud, che si apriranno il 9 febbraio prossimo. Dopo un lungo perioso di escalation di tensione a causa dei test missilistici e nucleari di Pyongyang, e' arrivata la proposta nordcoreana, durante la sessione mattutina dei colloqui di oggi - i primi che vedono funzionari dei due Paesi discutere faccia a faccia, dal dicembre 2015. La proposta di Pyongyang e' stata subito seguita da una offerta sudcoreana: Seul ha chiesto colloqui militari tra i due Paesi per alleviare le tensioni nella penisola.

Olimpiadi invernali, al via il vertice tra le due Coree. Dopo due anni primi segnali di "disgelo"

La Corea del Nord aveva accettato la proposta di colloqui di Seul a Panmunjom, la localita' sul confine inter-coreano simbolo della tregua tra i due Paesi divisi dal trentottesimo parallelo. La delegazione nord-coreana, secondo l'intenzione espressa oggi dai funzionari di Pyongyang, sara' composta da un gruppo di funzionari di alto livello, atleti in rappresentanza del Comitato Olimpico del Popolo, un team di supporto e uno di artisti dello spettacolo, un gruppo di turisti, una squadra di dimostrazione di Taekwondo e un gruppo di giornalisti, ha dichiarato ai giornalisti presenti a Panmunjom il vice ministro per l'Unificazione sud-coreano, Chun Hae-sung, che fa parte del gruppo di funzionari di Seul che ha partecipato ai colloqui di oggi con i funzionari del Nord. Dopo la seduta mattutina, i colloqui riprenderanno nel pomeriggio. La Corea del Sud ha anche proposto che gli atleti dei due Paesi possano sfilare insieme in occasione delle cerimonie di apertura e di chiusura di Pyeongchang 2018 e ha proposto un di tenere un meeting della Croce Rossa il mese prossimo, attorno alle festivita' per il capodanno lunare, che cadranno il prossimo 16 febbraio, per discutere del ricongiungimento delle famiglie divise dal confine stabilito al termine delle guerra di Corea, conclusasi con la tregua del 1953.