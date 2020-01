Corea Nord: Kim Jong-un riceve da Trump lettera di auguri per il compleanno

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ricevuto gli auguri di compleanno da parte del presidente americano Donald Trump, ma i loro rapporti personali non sono sufficienti a riportalo al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti. Lo rende noto l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna. "Anche se Donald Trump e Kim Jong-un hanno un buon rapporto a livello personale, queste sono appunto questioni 'personali'.

La Corea del Nord non si illuderà più e non perderà tempo'', ha detto alla Kcna un alto consigliere del ministero degli Esteri di Seul, Kim Kye Gwan, insistendo sul fatto che gli Stati Uniti devono soddisfare tutte le richieste formulate dalla Corea del Nord prima di un ritorno al tavolo dei negoziati. ''Non ci saranno più colloqui sulla revoca parziale delle sanzioni delle Nazioni Unite in cambio di tutte le principali strutture nucleari della Corea del Nord al fine di alleviare la sofferenza della nostra repubblica. Se gli Stati Uniti vogliono riprendere il dialogo, devono conformarsi a tutti i nostri richieste", ha detto Kim