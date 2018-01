Coree, ora è vero disgelo: Moon pronto a incontrare Kim

Coree: Moon pronto incontrare Kim "se condizioni giuste"

Il presidente sud coreano Moon Jae-in e' pronto ad incontrare il leader della Corea del Nord Kim Jong-un "alle giuste condizioni". Lo ha dichiarato Moon durante la sua seconda conferenza stampa da capo di stato all'indomani dell'avvio del dialogo diretto ad alto livello con Pyongyang.

"Non puo' essere un meeting fine a se stesso - ha precisato Moon - per un vertice devono crearsi le giuste condizioni e certi risultati devono essere garantiti". Quando al fatto che gli Stati Uniti non siano aperti al dialogo con Pyongyang finche' non saranno fermati i test nucleari, Moon ha detto che non ci sono divergenze con Washington. "Gli Stati Uniti hanno mostrato completo sostegno per i colloqui tra le due Coree - ha detto - ed hanno manifestato la speranza che il Sud contribuisca a risolvere la questione del nucleare della Corea del Nord".