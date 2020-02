Coronavirus: 305 morti, 15 mila infettati. Filippine primo decesso fuori-Cina

Sale a 305 morti e a 14.380 i casi di infezione da coronavirus in Cina. Lo riferiscono i dati della Commissione Sanitaria Nazionale cinese. Nella giornata di ieri, sono stati riscontrati 2.590 nuovi casi di infezione e 45 nuovi morti in Cina nel Paese. Alle vittime in Cina del coronavirus si aggiunge dalle scorse ore anche la morte di un paziente cinese nelle Filippine, il primo al di fuori dei confini, che porta il totale dei decessi per coronavirus a quota 305.

Secondo quanto ha riferito l'Organizzazione mondiale della sanità, il 44enne era stato infettato prima di arrivare nelle Filippine. Si era recato nell'arcipelago via Hong Kong con la compagna 38enne. "Si tratta della prima morte registrata fuori dalla Cina", ha annunciato Rabindra Abeyasinghe, rappresentante nelle Filippine dell'Oms. Poche ore prima dell'annuncio il presidente filippino Rodrigo Duterte aveva decretato il divieto d'ingresso a tutti i visitatori provenienti dalla Cina continentale, Hong Kong e Macao. Sono ormai oltre 300 le persone decedute per il coronavirus e gli infettati più di 15mila in tutto il mondo.