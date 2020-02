Coronavirus, 43 mila contagi in Cina. Hubei, licenziati i vertici della sanità

Coronavirus: contagi superano quota 43.000 in Cina

Il numero dei contagiati dal coronavirus cinese ha superato quota 43.000 nello Stato del Dragone. Lo ha reso noto la commissione sanitaria nazionale. Il bilancio dei morti si è aggravato e ha raggiunto quota 1.016.

Coronavirus: esautorati vertici della sanità nello Hubei

Due alti funzionari della provincia cinese dello Hubei, da dove si è diffusa l’epidemia di coronavirus, sono stati licenziati e sostituiti da un funzionario del governo centrale. Lo riferisce la Commissione provinciale del Partito comunista cinese, citato dai media cinesi. I due funzionari esautorati sono Zhang Jin, segretario della Commissione provinciale per la Sanità, e Liu Yingzi, direttrice della stessa commissione. Il loro posto verrà preso da Wang Hesheng, vice direttore della Commissione nazionale per la sanità, che assumerà entrambi i ruoli. Il cambio ai vertici, secondo il Pcc locale, servirà a rafforzare la lotta in prima linea contro l’epidemia.

Coronavirus: Trump, Xi mi ha detto passerà "entro aprile"

"Ho avuto un lungo colloquio con il presidente Xi (Jinping) due notti fa e lui è molto fiducioso. Pensa che entro aprile o durante il mese di aprile il caldo ucciderà questo tipo di virus". Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump durante un evento alla Casa Bianca a proposito del coronavirus cinese.

Coronavirus: nuovo caso in Corea del Sud, è il 28esimo

Una donna cinese di 30 anni nella Corea del Sud è risultata positiva al coronavirus di Wuhan. Lo hanno reso noto dalle autorità di Seul. E' il 28esimo caso di coronavirus cinese in Corea del Sud.

Coronavirus: media, primo caso a San Diego in California

Un nuovo caso di coronavirus cinese è stato confermato a San Diego, in California. Lo riporta l'emittente locale 10 News, precisando che si tratta di un cittadino americano che è stato evacuato da Wuhan, in Cina, epicentro dell'epidemia, nella base aerea di Miramar.