Coronavirus, attivato ponte aereo con la Cina. 361 le vittime, più della Sars

Coronavirus: ​al via 'ponte aereo' da e per la Cina

E' atterrato all'alba all'aeroporto di Fiumicino uno dei velivoli, proveniente da Taipei, che parteciperà al 'ponte aereo' che dovrebbe riportare in patria i turisti eventualmente rimasti bloccati in Italia a causa dello stop ai collegamenti deciso per l'emergenza coronavirus. E' il primo di una quindicina di voli autorizzati dell'Air China da qui all'8 febbraio, ma non è ancora definito il numero dei cinesi che chiederanno di usufruirne, pagando regolare biglietto. Non è chiaro al momento nemmeno quanti sarebbero gli italiani in Cina interessati a sfruttare il 'ponte aereo' per fare il percorso inverso. Intanto all'aeroporto militare di Pratica di Mare e' atteso il KC-767 che riporta a casa i nostri connazionali rimasti bloccati a Wuhan: l'arrivo, inizialmente previsto intorno alle 8, è slittato di un paio d'ore per un ritardo nella partenza.

Coronavirus: Cina attacca Usa, creano e diffondono panico

La Cina dice che la reazione degli Stati Uniti all'epidemia da coronovirus "crea e diffonde" la paura. In particolare il ministero degli Esteri a Pechino ha detto che "alcuni Paesi, in particolare gli Stati Uniti hanno reagito in modo eccessivo" al coronavirus: "Gli Stati Uniti hanno creato e diffuso il panico in maniera continua".

Coronavirus: 360 morti in Cina, superano vittime della Sars

I morti in Cina per l’epidemia di coronavirus hanno superato le vittime della Sars nel Paese asiatico. All’ultimo conteggio diffuso dalla Commissione Nazionale per la Sanità, i decessi sono 360, cifra che supera le 349 vittime sul territorio cinese dell’epidemia di Sars del 2002-2003.

Dall’emergere del virus nella città di Wuhan a dicembre scorso, l’epidemia di coronavirus ha colpito 24 nazioni e nella sola Cina sono 17.205 i casi confermati, mentre le persone che sono state dimesse dalle strutture ospedaliere dopo la guarigione sono 475, tra cui anche un uomo di 88 anni, ieri, a Wuhan.



Coronavirus: oggi da Wuhan 56 italiani, uno in Cina per febbre

E’ in arrivo dalla città di Wuhan il volo che riporta in Italia i connazionali che erano rimasti bloccati nelle aree cinesi messe in quarantena per l'epidemia da coronavirus. A bordo ci sono 56 italiani, uno in meno del previsto, una persona che è dovuta rimanere in Cina, come da protocollo delle autorità locali, perchè la la febbre.

I connazionali sono attesi nella mattina a Pratica di Mare intorno alle 10, dopo il decollo dalla città cinese da dove si è diffusa l’epidemia di coronavirus.

L'aereo è partito, a quanto si apprende, poco prima delle 5 del mattino locali, le 22 di ieri.