Coronavirus, bilancio sale a 722 morti. Altri 9 italiani tornano da Wuhan

Coronavirus: 722 morti in Cina, primo americano

E' stato il giorno con il piu' alto numero di decessi da quando e' scoppiata in Cina l'epidemia di coronavirus: sono 86 i morti registrati nelle ultime 24 ore che portano il bilancio delle vittime in Cina a 722, tra loro anche i primi due stranieri, un americano e un giapponese. L'unico decesso fuori dalla Cina resta quello avvenuto nelle Filippine. I casi di contagio salgono invece a 34.400 in 27 Paesi diversi. Intanto, la crescente preoccupazione ha portato la zona amministrativa speciale di Hong Kong a imporre la quarantena obbligatoria a tutti gli arrivi dalla Cina continentale. Cosi' come restano bloccati a bordo della nave da crociera, la Diamond Princess, attraccata nella baia di Yokohama, in Giappone.

Sono finora 65 i contagi confermati tra le 3.600 persone a bordo. Tra questi vi sono anche 35 italiani che risultano per ora non infettati. A Wuhan, focolaio dell'epidemia, e' stato registrato il primo decesso di un cittadino americano, un 60enne a cui era stato diagnosticato il virus nei giorni scorsi. E' ancora da chiarire invece il decesso di un altro 60enne, un giapponese, avvenuto a causa di una "polmonite" sempre a Wuhan. Hong Kong ha cominciato a imporre una quarantena di due settimane per chiunque arrivi dalla Cina continentale, con la minaccia sia di multe che di reclusione. La maggior parte delle persone potra' essere messa in quarantena a casa o in hotel, ma dovra' sottoporsi a telefonate quotidiane e controlli a campione. Finora l'ex colonia britannica ha registrato 25 casi di contagio confermati.

Coronavirus: 9 italiani via da Wuhan su aereo Gb

Nove italiani saranno evacuati da Wuhan nel pomeriggio a bordo di un aereo britannico che trasportera' anche cittadini di altri paesi europei. Tra i nove connazionali c'e' anche lo studente 17enne di Grado che era rimasto bloccato in citta'. Il volo Gb arrivera' alla base della Raf di Brizenorton, vicino Londra, da dove i connazionali verranno prelevati da un aereo italiano che arrivera' a Pratica di Mare. L'operazione viene coordinata dall'Unita' di crisi della Farnesina. I nove saranno poi trasferiti all'ospedale militare del Celio per la quarantena.