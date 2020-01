Sembra influenza, ma fa morire: il coronavirus ha sintomi comuni. Cosa fare

Coronavirus: sintomi simili all’influenza, ma può provocare la morte. Il virus si sta diffondendo. Ecco come riconoscerlo e come prevenire

Sono saliti a 9 i decessi provocati dal coronavirus che, partito dalla Cina, si sta diffondendo in altri Paesi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità si è riunita oggi a Ginevra per dare disposizioni in merito al modo in cui affrontare l’emergenza che, dal livello lieve, è passata in pochi giorni a quello moderato.

Il virus ha in sé l’80% delle caratteristiche che aveva la Sars.

Ecco i sintomi tipici del virus per poterlo riconoscere. È molto importante lavarsi le mani, ma non solo.

Virus cinese: “Si può confondere con un’influenza”

“I casi notificati, ad oggi sono 200. Questa patologia non è gravissima, si può confondere con un'influenza pesante ed è quindi necessaria una task force per i casi gravi” ha spiegato alla RSI Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli studi di Milano.

“C'è da preoccuparsi... nel senso che dobbiamo organizzare una sorveglianza a livello globale, come già si sta facendo, rispetto a un focolaio, per ora limitato” ha proseguito l’esperto.

“Dobbiamo preoccuparci di un contagio non controllabile e sicuramente di un aumento del numero di casi, quindi di un peso per la sanità pubblica di tutte queste infezioni respiratorie acute che, ogni anno, causano dolore, ricoveri ospedalieri e, in soggetti più fragili, anche il decesso”.

Corona virus: i sintomi del virus cinese tanto temuto

I sintomi principali del coronavirus sono:

febbre

tosse

difficoltà respiratorie

malessere generale

I casi più gravi possono degenerare in:

polmonite

sindrome respiratoria acuta grave (Sars)

insufficienza renale

morte

Coronavirus cura

Non esiste ancora il vaccino né un trattamento specifico. Vanno curati i sintomi.

Il Coronavirus è simile alla Sars: come si trasmette. CORONAVIRUS CONTAGIO

Oggi il virus può essere trasmesso da persona a persona, con contatto diretto con i pazienti infetti.

Il virus cinese che si sta diffondendo è “parente di quello della Sars” ha spiegato a la Repubblica e a la Stampa Giovanni Rezza, responsabile delle malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità.

“Dovrebbe avere l'80-90% del patrimonio genetico identico. Dobbiamo evitare che arrivi da noi”.

Il virus si trova comunemente nel mondo animale e passa all’uomo con “un contatto diretto, non a caso ad ammalarsi sono stati i frequentatori di un mercato di esemplari vivi. Tra uomini, virus del genere passano attraverso la saliva che finisce nelle mucose di un'altra persona. Insomma ci vuole un contatto molto stretto” ha proseguito Rezza.

Consigli per prevenire il coronavirus: ecco cosa fare

Per evitare di entrare in contatto con il virus e di essere contagiati è opportuno seguire alcune regole basilari.