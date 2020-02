Coronavirus, i bambini da Cecchignola negativi al test

Coronavirus: Spallanzani, negativo test 2 bambini Cecchignola - "Il test al Coronavirus effettuato presso l'INMI Spallanzani sui due bambini provenienti dalla Cecchignola e' negativo al 2019-nCoV. Presto, dopo la seconda verifica, potranno congiungersi con il resto della famiglia alla Cecchignola per completare il periodo di sorveglianza". Lo comunica la Direzione sanitaria dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

Coronavirus: due neonati tra gli 8 italiani al Celio - Ci sono anche due neonati, un bimbo e una bimba nati nel 2019, tra gli otto italiani rientrati da Wuhan - regione focolaio del Coronavirus - che vengono trasportati in queste ore all'ospedale militare del Celio a Roma. I due piccoli sono con le proprie madri. La bimba aveva avuto la febbre nei giorni scorsi.

Coronavirus, più morti della Sars. Di Maio: "Niccolò torna entro 24 ore" - Il 17enne di Grado bloccato a Wuhan sara' rimpatriato prestissimo: "Nel corso della riunione abbiamo deciso che un aereo dell'Aeronautica militare andra' in Cina a prendere Niccolo' nelle prossime 24 ore", ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al termine di un vertice nella sede della Protezione civile. Si tratta, ha ricordato Di Maio, "Di Niccolo' Cicogna che si trova in Cina, a Wuhan, e che per ben due volte non e' potuto tornare in Italia". "Per noi nessuno deve rimanere indietro", ha ribadito il ministro, "i nostri connazionali hanno la massima priorita' per rientrare e faremo tutto il possibile per assicurare sia ai nostri connazionali che sono in Cina sia a quelli che vogliono rientrare in Italia la massima assistenza e vicinanza".

Coronavirus: 813 morti, superata la Sars

E' di 813 morti, quasi tutti in Cina, il nuovo bilancio dell'epidemia di coronavirus che supera così a livello globale quello della Sars del 2002-2003 quando morirono 774 persone. Nelle ultime 24 ore sono decedute altre 89 persone, segnando un nuovo record consecutivo per il numero di decessi quotidiani. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha tuttavia stimato che il numero di casi di contagio rilevati quotidianamente in Cina si sta stabilizzando, anche se è troppo presto per concludere che l'epidemia ha superato il suo picco.

"Stiamo registrando un periodo di stabilità di quattro giorni, in cui il numero di casi segnalati non è aumentato. Questa è una buona notizia e potrebbe riflettere l'impatto delle misure di controllo che sono state messe in atto", ha dichiarato il responsabile del programma di emergenza sanitaria dell'Oms, Michael Ryan. Nella Cina continentale, il numero di casi confermati domenica è di quasi 37.200, 2.600 casi aggiuntivi rispetto alla precedente valutazione giornaliera. Una cifra significativamente inferiore alle quasi 3.900 nuove infezioni annunciate mercoledì dalle autorità cinesi. Anche il numero di casi sospetti è diminuito in modo significativo: sono state poco più di 3.900 la domenica nelle ultime 24 ore, contro oltre 5.300 nel rapporto pubblicato giovedì. L'epidemia continua comunque a diffondersi in tutto il mondo. Più di 320 casi di contaminazione sono stati confermati in circa trenta Paesi e territori. Cinque nuovi casi (quattro adulti e un bambino, tutti di nazionalità britannica) sono stati annunciati in Francia, portando il totale a 11 nel Paese.

Coronavirus, gli 8 italiani giungeranno a Pratica di Mare alle 13

Giungerà intorno alle 13 a Pratica di Mare il volo messo a disposizione dalla Farnesina con gli 8 italiani rientrati questa mattina da Wuhan a bordo di un aereo dell'areonautica britannica, atterrato all'aeroporto militare Raf Brize Norton nell'Oxfordshire. Gli italiani, rientrati insieme con altri 200 passeggeri di altre nazionalità, saranno portati all'ospedale militare del Celio a Roma.

Coronavirus: Di Maio, faremo di tutto per riportare Niccolo'

"Faremo di tutto per riportare a casa Niccolo', nessuno deve rimanere indietro". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al suo arrivo alla riunione con il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, per trovare una soluzione per il rimpatrio da Wuhan del 17enne ancora bloccato a causa della quarantena. "In questo momento abbiamo una riunione importante che ci permettera' di delineare i prossimi passaggi", ha aggiunto il capo della Farnesina.

Coronavirus: allo Spallanzani 2 bimbi a scopo precauzionale​

Tra i 56 rimpatriati da Whuan, due bambini di 4 e 8 anni, con solo alcune linee di febbre, accompagnati dal padre sono stati trasferiti a titolo puramente precauzionale, all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per il primo dei due bambini, fa sapere il ministero, il tampone ha dato esito negativo al test di nuovo coronavirus 2019-nCoV. E' in corso l’esame sul secondo.

VIRUS CINA: HA UN NOME TEMPORANEO, PER AUTORITA' CINESI SI CHIAMERA' NCP

La National Health Commission cinese ha dato al coronavirus emerso a Wuhan un nome temporaneo: Ncp, ovvero polmonite da nuovo coronavirus (Novel coronavirus pneumonia). Per settimane, infatti, il virus emerso in Cina e ancora oggi in rapida diffusione è stato conosciuto solo con il nome della città in cui ha avuto origine, Wuhan. Il nome ufficiale, ricorda il 'New York Times', verrà selezionato dall'International Committee on Taxonomy of Viruses, organizzazione che avrebbe sottoposto il risultato a una rivista scientifica per la pubblicazione e, secondo la 'Bbc', sarà rivelato nei prossimi giorni.