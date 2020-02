Coronavirus, atterrato a Pratica di Mare l'aereo con gli italiani di Wuhan

E' atterrato intorno alle 10 all'aeroporto militare di Pratica di Mare il KC-767 dell'Aeronautica militare che riporta in Italia i nostri connazionali rimasti bloccati a Wuhan dall'emergenza coronavirus.

Coronavirus: oggi da Wuhan 56 italiani, uno in Cina per febbre

A bordo ci sono 56 italiani, uno in meno del previsto, una persona che è dovuta rimanere in Cina, come da protocollo delle autorità locali, perchè la la febbre.

L'aereo è partito, a quanto si apprende, poco prima delle 5 del mattino locali, le 22 di ieri.

Coronavirus: italiano con la febbre rimasto a Wuhan

Non e' potuto salire sull'aereo diretto a Roma uno degli italiani che si trova a Wuhanperche' aveva la febbre. Lo si apprende da fonti diplomatiche chespiegano come i protocolli sanitari internazionali vietino di salire abordo a chi mostra sintomi che potrebbero essere riconducibili alcoronavirus, per la tutela degli altri passeggeri. Il connazionale,assicurano le fonti, e' seguito attentamente da personale medico,dell'ambasciata e del ministero degli Esteri cinese. L'Unita' di crisidella Farnesina e' in stretto contatto con la famiglia.



Coronavirus: al via 'ponte aereo' da e per la Cina



E' atterrato all'alba all'aeroporto di Fiumicino uno dei velivoli, proveniente da Taipei, che parteciperà al 'ponte aereo' che dovrebbe riportare in patria i turisti eventualmente rimasti bloccati in Italia a causa dello stop ai collegamenti deciso per l'emergenza coronavirus. E' il primo di una quindicina di voli autorizzati dell'Air China da qui all'8 febbraio, ma non è ancora definito il numero dei cinesi che chiederanno di usufruirne, pagando regolare biglietto. Non è chiaro al momento nemmeno quanti sarebbero gli italiani in Cina interessati a sfruttare il 'ponte aereo' per fare il percorso inverso.