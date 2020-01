Coronavirus: tra bufale e verità. Il mondo fa i conti con l'epidemia

Fra aeroporti chiusi, città in quarantena, notizie di propagazione del contagio da serpenti o pipistrelli, scienziati all'opera per la ricerca di un vaccino, il coronavirus che si sta diffondendo dalla Cina continua a far parlare di se, alimentando paure anche in Italia. Questo perché non si può escludere che fra chi è sbarcato nel nostro come in altri Paesi da voli provenienti dalla città di Wuhan, non vi sia un ”portatore” del virus benché risultato in ottime condizioni di salute ai primi controlli in aeroporto. Il virologo Roberto Burioni, noto per le sue posizioni contro i sostenitori del "no vax", ha più volte richiamato l’attenzione sul fatto che al momento non esistono vaccini in grado di debellare il virus e non se ne conoscono i tempi di incubazione.

CORONAVIRUS: DUBBI SU CONTAGIO, INCUBAZIONE E SINTOMI

“Non abbiamo la certezza che uno o più passeggeri atterrati” giovedi’ scorso, a Roma da Wuhan “non siano stati infettati dal nuovo coronavirus e che non svilupperanno la malattia dopo qualche giorno di permanenza qui in Italia", ha dichiarato Burioni all’AGI, perché il problema “è che noi di questo virus non sappiamo davvero nulla. Non sappiamo quanto sia realmente contagioso perchè non abbiamo i dati; non sappiamo per quanto tempo una persona rimane contagiosa nè tantomeno il periodo di incubazione; non sappiamo quanto l'infezione sia grave; non sappiamo se le persone decedute erano affette da altre patologie; e così via”. E ha aggiunto che “è sbagliato paragonare questo coronavirus ad altri noti per fare ipotesi sui tempi di incubazione”.

CORONAVIRUS ORIGINE: TUTTO NASCE A WUHAN

I passeggeri atterrati giovedì 23 gennaio a Roma da Wuhan, la città cinese messa totalmente in quarantena poche ore dopo, sono stati tutti sottoposti alle misure previste da un protocollo ad hoc. Ma la psicosi in Italia, come nel resto del mondo, inizia a crescere: a Bari, una donna è stata ricoverata nei giorni scorsi con il sospetto che possa aver contratto il virus ma gli esami a cui è stata sottoposta hanno dato tutti esito negativo. La stessa cosa è accaduta a Parma. E’ di oggi la notizia di un altro ricovero a Napoli sempre per sospetti ma il ministero della Salute ha poco dopo assicurato che si tratta di una semplice influenza. E proprio dal ministero, trapela l’esigenza di contenere gli allarmismi soprattutto per quanto riguarda i presunti casi sospetti e per questo motivo, è molto probabile che, come successo per le precedenti epidemie, si giunga a un coordinamento centrale per le comunicazioni di questo tipo, affinché eventuali casi siano segnalati almeno dopo le prime verifiche finalizzate a escludere altre patologie. Accentrare la comunicazione consentirebbe di filtrare le notizie evitando di dare conto di casi che dopo poco vengono puntualmente smentiti.

Le origini del virus restano comunque un mistero a cui gli esperti stanno lavorando ma intanto, le bufale fanno il giro del web alimentando inutilmente la paura come quella che è pericoloso viaggiare verso la Cina:sulla base delle informazioni attualmente disponibili, riporta Epicentro, l’Oms non raccomanda alcuna restrizione a viaggi o a rotte commerciali.

CORONAVIRUS, COME FARE PER EVITARE LA DIFFUSIONE

Esistono però delle raccomandazioni generali che l’Oms ha dato per evitare la diffusione del virus. Altra bufala è il fatto che sia pericoloso mangiare nei ristoranti cinesi: il direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, ha rassicurato sul fatto che “il rischio di contagio non riguarda il cibo, non si corre alcun pericolo mangiando in ristoranti cinesi in Italia”. E’ una bufala sostenere anche che il virus sia "particolarmente" letale: la stragrande maggioranza dei contagiati sopravvive al virus ed è una ulteriore bufala, sostenere che tutto quello che sta accadendo sia un complotto per vendere vaccini dal momento che non esiste ancora un rimedio per prevenire il coronavirus 2019-nCoV.

CORONAVIRUS, LE BUFALE NATE SUL VIRUS CINESE

Falsa anche la notizia secondo cui, per alcuni utenti di Twitter di origine americana, il coronavirus cinese sarebbe stato brevettato nel 2015 dal Pirbright Institute e che brevetto sarebbe poi stato approvato dal governo degli Stati Uniti. La notizia è ovviamente falsa. Come hanno svelato i fact-checker americani di Snopes.com, l’azienda ha in realtà chiesto un brevetto per creare un vaccino per prevenire malattie di tipo respiratorio in uccelli e altri tipi di animali. Questo virus non è però dello stesso ceppo che si sta diffondendo in Cina in questi giorni. Cosi’ come è una esagerazione dire che a Pechino non si festeggerà piu’ il Capodanno Cinese. Il dipartimento del turismo e della cultura della capitale cinese, come riportato tra gli altri da Cnn e da France24, ha annunciato la cancellazione dei principali festeggiamenti pubblici in occasione del capodanno cinese – inclusi i festeggiamenti religiosi nei templi per prevenire e controllare i rischi di epidemia.

CORNAVIRUS, LE SIMILITUDINI CON LA SARS

Questo non significa però che i festeggiamenti in generale saranno vietati. Poi ci sono i richiami e i paragoni con la Sars: alcune caratteristiche del virus sembrano simili a quelle della Sars (i sintomi, l’origine in Cina, la probabile origine animale) ma non si sa ancora abbastanza su come si trasmette il nuovo coronavirus e sulle sue caratteristiche genetiche per fare un confronto scientificamente affidabile. Di sicuro, come riporta l’Oms, il nuovo coronavirus, a differenza della Sars, non sembra essere caratterizzato da un elevato rischio di trasmissione al personale medico all’interno degli ospedali.

Si invita alla cautela sulla affermazione che a innescare il circuito possano essere stati i serpenti come sostenuto da una ricerca condotta da un team cinesi. Ma, come scrive la prestigiosa rivista scientifica Nature, altri scienziati sostengono però che non ci siano prove a sufficienza per sostenere che questi virus possano infettare altre specie diverse da mammiferi e uccelli.

CORONAVIRUS, MILIONI DI PERSONE IN QUARANTENA IN CINA

La Cina intanto, dopo aver messo in quarantena la città di Wuhan (tra le vittime c'è anche un medico, Liang Wudong, di 62 anni, in prima linea nella lotta al virus presso l'ospedale Hubei Xinhua) bloccando partenze e arrivi di treni e voli e altri mezzi di trasporto, ha allargato il suo cordone sanitario per contenere la diffusione del misterioso coronavirus: adesso le persone isolate dal resto del mondo sono 56 milioni. Annunciata anche la chiusura di alcune parti della Grande Muraglia, tra i monumenti più conosciuti del Paese.

Le misure adottate dal grande paese asiatico sembrano aver soddisfato Donald Trump: il presidente Usa ha elogiato Pechino per "l'impegno e la trasparenza" dimostrati nell'affrontare l'epidemia. "Andrà tutto bene", ha detto Trump via Twitter, e "a nome del popolo americano voglio ringraziare il presidente Xi" Jinping.​

CORONAVIRUS, I NUMERI REALI DELLE VITTIME E DEL CONTAGIO

Nel Paese asiatico, i casi confermati, secondo le ultime stime, sono saliti a 1.363 e con il primo caso confermato nella provincia occidentale del Qinghai, l’unica area della Cina a rimanere esclusa dal contagio rimane la regione autonoma del Tibet. In tutto il paese si effettuano test sanitari sui passeggeri che transitano su bus, aerei e treni. Francia, Australia e Malaysia hanno confermato casi: tre in Francia, tre in Malaysia, uno in Australia. In generale, casi di contagio sono stati segnalati in Thailandia, Vietnam, Singapore, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Nepal, Francia e Stati Uniti, oltre ad Australia e Malaysia. E l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), non ha al momento deciso di dichiarare l’emergenza globale ma solo a livello locale e cioè, in Cina.

CORONAVIRUS, SI LAVORA AL VACCINO E ALLE CURE

Numerose ditte farmaceutiche si stanno affrettando a sperimentare i vaccini per combattere il ceppo virale. Lo ha rivelato il Wall Street Journal, che ha citato le società farmaceutiche Moderna, Inovio Pharmaceuticals e Novavax, le quali hanno annunciato l'avvio di un programma per sviluppare vaccini contro il virus cinese. Anche i ricercatori dell'Università del Queensland, in Australia, stanno lavorando in questa direzione. A Wuhan, intanto, nei giorni scorsi è trapelata la notizia di un vero e proprio assalto alle farmacie che stanno anche finendo le scorte dei medicinali. E anche il mondo dello sport inizia a prendere le misure contro il coronavirus 2019-nCoV in Cina.