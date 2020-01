Coronavirus, British Airways sospende i voli per la Cina. Stop anche di Toyota

La British Airways ha annunciato la sospensione immediata di tutti i suoi voli verso la Cina a causa della epidemia del nuovo coronavirus che finora ha contagiato 6 mila persone. Una mossa che fa capire il livello di timore globale raggiunto per la nuova emergenza sanitaria partita dalla città di Wuhan. Un'emergenza che rischia di colpire in maniera davvero fortissima il settore del turismo e non solo.

Toyota ha invece interrotto la produzione in Cina fino al 9 febbraio, per i timori che l'infezione da coronavirus si diffonda ancora piu' rapidamente. "Considerati vari fattori, tra cui le linee guida dei governi locali e regionali e la situazione della fornitura di componenti, a partire dal 29 gennaio, abbiamo deciso di interrompere le operazioni nei nostri stabilimenti in Cina fino al 9 febbraio" - ha annunciato il portavoce della casa automobilistica - Maki Niimi. "Monitoreremo la situazione e prenderemo eventuali ulteriori decisioni sulle operazioni il 10 febbraio".

AUMENTANO LE CIFRE DEL CORONAVIRUS

Intanto non si arresta il coronavirus, in Cina si registrano altri 25 decessi e Trump sta valutando la sospensione di tutti i voli. Più contagi della Sars. Con l'ultimo aggiornamento, arrivato questa notte, l'epidemia di coronavirus ha già superato in Cina la diffusione della sindrome del 2003: sono 5974 i casi confermati (contro i 5327 della Sars, in nove mesi), mentre i decessi sono saliti a 132. È stato confermato il primo caso negli Emirati Arabi.

Sempre nella notte sono partiti da Wuhan i primi voli per evacuare i cittadini stranieri bloccati nella città in quarantena, quello americano e quello giapponese, che è anche arrivato a destinazione. Intanto gli Stati Uniti stanno valutando una possibile sospensione di tutte le tratte dalla Cina, misura che finora nessun Paese ha preso. Dopo la lunga vacanza del Capodanno lunare, brusco ritorno agli scambi della Borsa di Hong Kong, che in apertura perde oltre il 3%.

Intanto la Casa Bianca ha fatto sapere alle compagnie aeree che sta valutando la sospensione di tutti i voli tra gli Usa e la Cina. Lo riportano i media statunitensi, citando fonti informate.

Virus Cina:ricreata copia in Australia,prima volta non in Cina

In Australia, gli scienziati sono riusciti a fare una copia del coronavirus apparso a dicembre in Cina: e' un primo passo -hanno detto- nella lotta contro l'epidemia di polmonite virale che ha gia' causato 131 morti in Cina. Il Doherty Institute di Melbourne ha annunciato di essere riuscito a creare un nuovo coronavirus dal campione ottenuto da un paziente infetto, per la prima volta fuori dalla Cina. "Ottenere il vero Virus significa che ora abbiamo la capacita' di convalidare e verificare tutti i nostri test e di confrontare reazioni e sensibilita'", ha spiegato uno dei direttori del laboratorio, Julian Druce. "E' essenziale per la diagnosi". La Cina e' riuscita rapidamente a sequenziare il genoma di questo nuovo coronavirus e a pubblicare i risultati, consentendo agli scienziati di tutto il mondo di sviluppare nuovi strumenti diagnostici. Tuttavia, la Cina non ha condiviso il Virus con i laboratori di tutto il mondo, cosa che l'istituto australiano fara' ora, attraverso l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS).