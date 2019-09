"Curioso di capire cosa Conte ha svenduto". Arriva Macron, Salvini all'attacco

"Sono curioso di sapere che cosa ha svenduto il presidente del Consiglio in termini di sovranità e di economia italiana per avere la pacca sulla spalla che ha avuto da Macron e dalla Merkel. Vigileremo". Lo ha detto Matteo Salvini a Pontida, replicando a chi gli ha chiesto che cosa si aspetta dalla visita di Emmanuel Macron in Italia. Il presidente francese sarà infatti in visita ufficiale a Roma (mercoledì) dove oltre al presidente del Consiglio incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Secondo quanto fatto sapere dalla portavoce del governo francese Sibeth Ndiaye, al termine del consiglio dei ministri a Parigi, Conte e Macron "discuteranno dei grandi temi che riguardano gli europei", tra cui le questioni economiche e migratorie, ha precisato Ndiaye. Che aveva ribadito come nonostante le passate psozioni politiche di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio, ex alleati di governo, siano entrate in contrasto con Parigi "L'Italia è un alleato storico della Francia. In nessun momento le scelte politiche che gli uni o gli altri hanno potuto fare, hanno smentito questo dato di fatto".