Da Varsavia Trump attacca Putin: "Russia aggressiva e destabilizzante"

La Russia ha un comportamento "aggressivo e destabilizzante", dichiara Donald Trump nel discorso a Varsavia, di cui sono stati anticipati alcuni passaggi. E ancora: "Insieme alla Polonia stiamo elaborando il modo di reagire". Il presidente Usa, nel mirino delle indagini sul Russiagate, i possibili aspetti illegali nei rapporti tra il suo entourage e la Russia, è nella capitale polacca per un incontro col presidente Andrzej Duda, nazionalista e antieuropeista, e venerdì ad Amburgo dovrà incontrare per la prima volta il collega russo Vladimir Putin. Ma i suoi preparativi sono d'attacco frontale al Cremlino.

Parole che impongono l'immediata replica di Mosca: "Siamo in disaccordo con un simile approccio", ha scandito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha subito convocato i giornalisti. Aggiungendo che "siamo dispiaciuti per la mancanza di comprensione tra la Russia e gli Stati Uniti sulle aspettative per le loro future relazioni. Ma aspettiamo la prima riunione dei due presidenti" ha dichiarato Peskov, dichiarandosi certo che "saranno in grado di scambiare personalmente i loro pensieri sui temi più attuali e, cosa più importante, questa sarà un'opportunità per conoscere e capire il vero approccio reciproco delle relazioni bilaterali, non quello trasmesso da mass media". Putin e Trump dovranno tenere la loro prima riunione faccia a faccia sul margine di una riunione degli Stati del G20.

Ma non c'è solo la Russia nei pensieri di Trump. La Corea del Nord, ad esempio. Il presidente Usa ritiene che il comportamento di Pyongyang con l'ultimo lancio del missile intercontinentale sia "infame e pericoloso e dovremo occuparcene. Stiamo pensando a cose gravi e ci saranno delle conseguenze". Il capo della Casa Bianca ha poi rivolto "un appello a tutti i popoli del mondo, perché si oppongano alla minaccia globale generata dalla Corea". La Russia però ha già detto di essere contraria a sanzioni contro Kim Jong-un.

Trump in visita nell'Europa dell'Est ha poi nuovamente sollecitato più volte gli alleati della Nato in Europa di investire più soldi nella difesa ma, insieme, la visita in Polonia può essere considerata un'opportunità per gli Usa di ammorbidere i rapporti dopo il teso vertice dell'alleanza Nato lo scorso maggio.