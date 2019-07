David Sassoli, prima fumata nera al parlamento Ue. Mancano sette voti. VIDEO

Con 325 voti David Sassoli è stato il più votato dei quattro candidati alla presidenza del Parlamento europeo, ma per soli 7 voti non è riuscito a essere eletto al primo turno. Era infatti necessario ottenere la maggioranza assoluta, 332 dei 662 voti validi (73 sono state le schede bianche). Gli altri candidati hanno ottenuto: 162 voti il conservatore Zahradil, 133 la verde Keller, 42 la “sinistra” Rego. Il presidente uscente Antonio Tajani ha riconvocato i parlamentari per il secondo turno alle 11:40.

Secondo il regolamento del Parlamento europeo, l’elezione del presidente si svolge a scrutinio segreto e avviene a maggioranza assoluta dei suffragi espressi ossia il 50% dei voti più uno, mentre astensioni e schede bianche non sono conteggiate. Sono previsti al massimo 4 turni di votazione: se nei primi tre nessuno raggiunge la maggioranza assoluta, al quarto turno sono ammessi soltanto i due candidati che hanno ottenuto più voti al terzo turno, e in questo caso viene eletto quello dei due che ottiene più voti.