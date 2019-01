Davos, gli Usa danno forfait al forum economico mondiale

Il presidente Donald Trump ha costretto la Speaker della Camera Nancy Pelosi a rinunciare ad una vista a Bruxelles e in Afghanistan negandole il volo di Stato, ufficialmente per lo shutdown, il blocco parziale dell'attivita' di governo per mancanza di un accordo sul bilancio. Le ha inviato una lettera ad un'ora dalla prevista partenza. Ha poi cancellato la partecipazione della rappresentanza del governo Usa al vertice economico di Davos, in Svizzera, al quale lui aveva gia' rinunciato. Ma quella contro la democratica Pelosi, leader di maggioranza alla Camera, e' apparsa come una ripicca personale. La parlamentare italo americana non si e' solo rifiutata di cendere a Trump nel bilancio del governo i fondi per la muro al confine con Messico. Gli ha anche chiesto di rinviare il discorso sullo Stato dell'Unione previsto in Congresso il prossimo 29 gennaio o di farlo dallo Studio Ovale. Lo shutdown, arrivato al suo 28esimo giorno, e' il piu' lungo della storia Usa e riguarda 800.000 lavoratori rimasti a casa o costretti a lavorare senza stipendio, agenti dell'Fbi compresi. "Chiaramente se vuoi fare il tuo viaggio a bordo di un volo commerciale, questa resta una tua prerogativa", e' stata la provocazione del miliardario che ha definito la visita della Pelosi "di pubbliche relazioni". Secondo il capo della commissione Intelligence della Camera, il democratico Adam Schiff, e' la prima volta nella storia che un presidente nega allo Speaker della Camera un volo di Stato per una visita in una zona di guerra. La first lady Melania e' invece volata in Florida a bordo dell'Air Force One per trascorrere un lungo weekend di vacanza visto che lunedi' sara' festa per il Martin Luther King Day.