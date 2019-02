Dazi, Cina e Usa verso l'accordo. Xi e Trump si incontreranno in Vietnam

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo cinese, Xi Jinping, si incontreranno in Vietnam il 27 e 28 febbraio per discutere dei modi per risolvere la disputa commerciale tra Cina e Stati Uniti. Lo riferisce oggi il quotidiano "South China Morning Post", precisando che probabile sede dell'incontro sara' la citta' costiera vietnamita di Da Nang. Le due potenze sono coinvolte in una guerra commerciale da quando Trump ha annunciato lo scorso giugno che 50 miliardi di dollari di beni cinesi sarebbero stati soggetti a tariffe del 25 per cento, nel tentativo di correggere il deficit commerciale tra Pechino e Washington. Da allora, i due paesi hanno annunciato reciproci dazi commerciali. Al vertice del G20 in Argentina a dicembre, Trump e Xi hanno concordato una tregua di 90 giorni nella loro guerra tariffaria per aprire la possibilita' di un nuovo accordo commerciale, pausa che scade il primo marzo. Giovedi', il presidente Trump ha detto che i colloqui commerciali fra Stati Uniti e Cina proseguono bene, aggiungendo che nessun accordo finale sarebbe tuttavia stato deciso prima del suo incontro con Xi, previsto per il "prossimo futuro".

La delegazione cinese guidata dal vicepremier cinese Liu He aveva proposto nei giorni scorsi a Washington un incontro fra il presidente statunitense Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping nell'isola di Hainan a fine febbraio. Lo riporta il "Wall Street Journal", aggiungendo che la delegazione cinese, a Washington per i negoziati commerciali con la controparte statunitense, ha proposto che Cina e Stati Uniti possano incontrarsi a seguito del summit programmato fra Trump e il leader nordcoreano, Kim Jong-un, alla fine del prossimo mese. In un tweet, il presidente Trump dichiarava poco dopo di essere aperto a un nuovo incontro con Xi. "Nessun accordo finale sara' raggiunto fino a quando io e il mio amico presidente Xi ci incontreremo nel prossimo futuro per discutere di difficili questioni", ha scritto Trump. In un altro tweet, il presidente statunitense ha affermato: "I rappresentanti della Cina ed io stiamo cercando di raggiungere un accordo completo, lasciando nulla di irrisolto sul tavolo. Stiamo discutendo di tutti problemi che si spera saranno risolti. Le tariffe per la Cina aumenteranno al 25 per cento il primo marzo, quindi tutti lavoreremo sodo per risolvere la questione entro quella data".

Cina e Stati Uniti hanno intanto convenuto di istituire uno speciale meccanismo bilaterale per monitorare l'attuazione degli accordi tesi a superare le loro ostilita' commerciali. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese, al termine della seconda giornata di colloqui commerciali tra le delegazioni ministeriali dei due paesi a Washington. Al termine dei colloqui entrambe le parti hanno citato progressi significativi verso il raggiungimento di un accordo che eviti una ulteriore escalation della guerra dei dazi tra i due paesi. "Le due parti sono concordi in merito all'importanza di un efficace meccanismo bilaterale per l'implementazione" degli accordi, recita una nota del ministero del Commercio cinese. Tale meccanismo "garantira' che tutte le misure concordate vengano concretamente attuate".