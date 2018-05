Dazi: Trump posticipa a 1 giugno decisione su Ue e altri alleati

Il presidente Donald Trump ha deciso di posticipare al primo giugno prossimo la decisione sui dazi all'import negli Stati Uniti di acciaio e all'alluminio dall'Unione europea e da altri Paesi alleati. Lo riporta il Wall Street Journal citando un alto funzionario dell'amministrazione Usa. Oltre ad annunciare il rinvio, la Casa Bianca, sempre secondo il Wsj, segnalera' di aver raggiunto un accordo con la Corea del Nord che sara' esentata dalle tariffe

La Casa Bianca ha confermato che il termine per la decisione e' stato posticipato di 30 giorni. Oggi sarebbero dovute entrare in vigore tariffe del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio importati negli Stati Uniti. Il rinvio della decisione sull'imposizione dei dazi riguarda, oltre che l'Unione europea, il Canada e il Messico mentre, informa l'amministrazione, sono stati raggiunti accordi "di principio" con Argentina, Australia e Brasile, "per i quali saranno presto finalizzati i dettagli". Il presidente ha chiesto concessioni ai singoli Paesi in cambio dell'esenzione rispetto alle tariffe su acciaio e alluminio. E se l'Ue ha minacciato ritorsioni di pari entita', secondo il Nyt, Pechino non intende minimamente accettare le proposte di Trump di una taglio di 100 miliardi sul del deficit commerciale Usa con la Cina (pari a 375 miliardi di dollari annui) e di una riduzione del piano cinese da 300 miliardi per foraggiare lo sviluppo di tecnologie avanzate per l'industria come l'intelligenza artificiale, i semiconduttori, le auto elettriche e gli aerei commerciali.