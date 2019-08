Deputati a 174 mila dollari per tre ore di lavoro alla settimana

Agosto andiamo,e' tempo di vacanza. Per un mese o piu',i ragazzi vanno al mare o in montagna;si divertono in ogni modo.Niente libri,niente insegnanti pronti a farti domande. I genitori? Mamme e figli insieme. Papa' qualche volta deve restare in citta' a causa del lavoro. Hanno fatto molti film su questo soggetto.

Anche in America,si deve dire, e' un po' cosi'..Pero' vacanze strette,per la verita',una settimana a agosto e un'altra forse a dicembre,per chi ama sciare. C'e' gente che non puo' permettersi vacanze.

E si arriva al Congresso di Washington,con membri che ricevono salari di 174 mila dollari, Cifra che raggiunge i 250 con extra ecc. Be',direte,dopotutto lavorano tanto.In realta' lavorano 18 ore alla settimana. E per tre mesi non si presentano a Washington in quanto possono "lavorare:" benissimo a casa.

Dicono che i senatori lavorano un po' piu' dei deputati. Chi puo' dire. Gia',perche' l'assurda "legge legislativa" assegna il timbro di "lavoro" anche se seduti attorno a un tavolo ;per godere un eccezionale pasto offerto dal Congresso,quindi pagato dai cittadini che pagano le tasse. E scusate se e' poco.