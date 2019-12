LIBANO: DI MAIO IN VISITA PER PORTARE SALUTO AI MILITARI

Il ministro degli Esteri Luigi di Maio è appena atterrato in Libano "per portare il saluto e gli auguri del governo ai nostri militari". A renderlo noto su Facebook è lo stesso ministro. Il Libano è da diverse settimane scosso dalle proteste che hanno portato alle dimissioni del primo ministro Hariri e alla nomina del nuovo premier Diab, che però non sembra piacere a molti cittadini.