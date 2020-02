Di Maio nei Balcani: visita in Serbia, focus allargamento Ue

Missione nei Balcani per Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri è giunto nel primo pomeriggio a Belgrado, in Serbia, prima tappa di una missione nei Balcani occidentali che lo vedrà domani anche a Skopje, Macedonia del Nord, e Pristina, in Kosovo. Nella capitale serba Di Maio ha in programma colloqui con il presidente Aleksandar Vucic, con la premier Ana Brnabic e con il primo vicepremier e ministro degli esteri Ivica Dacic.Oltre allo stato dei rapporti bilaterali, nei colloqui si parlerà verosimilmente delle prospettive di integrazione della Serbia nella Ue, della complessa questione del Kosovo e della situazione nella regione balcanica. L'Italia, in primis col premier Giuseppe Conte, si è apertamente schierata a favore dell'allargamento dell'Ue verso Est sui Balcani, trovando però le resistenze della Francia di Macron.