Dijsselbloem, "il M5S non ha manipolato nessun video"

Il M5S Europa ha ripreso un video di Pandora tv contenente l’intervista all’ex presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, corredata da un commento come fosse un editoriale. Quindi il M5s non ha manipolato nessun video, né tantomeno ha pubblicato video manipolati da altri.Quella che alcuni, Repubblica in testa, chiamano manipolazione è un semplice e libero commento.Questa polemica ancora una volta serve ad oscurare le reali dichiarazioni di Dijsselbloem che ipotizza una implosione dell’economia italiana.

Movimento 5 stelle