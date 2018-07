Trump sul faccia a faccia con Putin: "Un inizio molto buono"

"Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki, in Finlandia. Adesso e' iniziato il bilaterale allargato, in cui ci sara' anche il pranzo di lavoro, al termine del quale si terrà la conferenza stampa, attesa per le 15.50 in Italia, ma slittata di almeno un paio di ore.

Secondo un anonimo funzionario Usa citato dalla Cnn, Trump ha insistito che il suo faccia a faccia con Putin avvenisse all'inizio del vertice di Helsinki per evitare fughe di notizie da incontri allargati (che avranno luogo una volta finito il faccia a faccia), ma anche per creare un rapporto personale con il presidente russo.

"Trump in passato si è molto arrabbiato per la fuga di notizie dai suoi incontri con leader stranieri, ed ha detto ai suoi collaboratori che non voleva che questo accadesse con Putin", ha detto l'emittente, aggiungendo che il presidente americano non ha voluto essere interrotto nel colloquio da alcuni dei suoi consiglieri, che hanno una linea più dura sui rapporti da tenere con la Russia. Un altro motivo, secondo la fonte, è che Trump ha voluto farsi una sua opinione sul leader del Cremlino, e sviluppare un rapporto personale con lui.

Prima dell'incontro il numero uno della casa Bianca si e' congratulato con l'omologo russo per avere ospitato "uno dei migliori" mondiali di calcio della storia. "Prima di tutto, signor presidente, vorrei congratularmi con lei per l'ottima Coppa del mondo, una delle migliori di sempre da quello che mi dicono tutti e anche per la vostra squadra che ha fatto bene", ha detto Trump. Il presidente statunitense ha aggiunto che aveva assistito alle semifinali e alla finale, che sono state "spettacolari", mentre l'intero torneo e' stato "splendidamente" organizzato. "E' giunto il tempo di parlare in modo concreto" e "nel merito" delle relazioni tra i due Paesi", sono state invece le prime parole di Putin che ha stretto a Trump la mano per tre secondi. Entrambi hanno sorriso poco e si sono mostrati particolarmente tesi.

Trump ha incontrato Putin con una convinzione ben precisa: il vero "nemico" dell'America dal punto di vista commerciale è l'Europa, inclusa dal tycoon nella lista nera degli avversari insieme con la stessa Russia e la Cina, almeno "per certi aspetti". Un giudizio shock che è emerso anche dalle parole della premier britannica Theresa May, che proprio ieri ha svelato che il tycoon le ha consigliato di fare causa all'Ue invece di negoziare la Brexit.

Insomma, come si era ben capito, Trump cerca altri interlocutori rispetto agli alleati tradizionali, pur frenando le aspettative anche sul summit con Putin. "Niente di male, forse qualcosa di buono" verrà fuori dall'incontro di domani aveva detto ieri il presidente americano. "Non vado con grandi aspettative", aveva messo le mani avanti in un'intervista rilasciata alla Cbs dal suo resort golfistico di Turnberry, in Scozia, prima di volare verso la capitale finlandese. Però ha insistito che intanto vedersi è un passo avanti: "Il colloquio con il presidente Kim lo è stato", ha ricordato, tornando sulla storica stretta di mano di Singapore.

"Sfortunatamente - si è comunque lamentato - non importa quanto farò bene al summit. Se anche mi venisse data la grande città di Mosca come ricompensa per i peccati e il male commesso dalla Russia negli anni, tornerei accolto dalle critiche sul fatto che non è abbastanza, che avrei dovuto avere anche San Pietroburgo! Parte dei nostri media sono davvero nemici del popolo e tutto ciò che i democratici sanno fare è resistere e fare ostruzionismo".

Alla vigilia dell'incontro Trump però qualche promessa l'ha concessa. E sotto la pressione innescata a Washington dall'incriminazione di 12 agenti russi nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate, ancora alla Cbs rivela che intende sollevare la questione della loro estradizione. La tempistica dell'incriminazione chiesta dal procuratore speciale Mueller è stata d'altra parte clamorosa, con i democratici che hanno prima intimato di cancellare il faccia a faccia, per poi inviare una lettera - sottoscritta da otto senatori - esortando il presidente a chiedere allo zar di consentire che i russi incriminati siano giudicati negli Stati Uniti. Possibilità di successo: zero. Sui punti nell'agenda del colloquio è trapelato poco. Nulla dalla Casa Bianca.