Donald Trump, 130mila dollari a una pornostar per tacere 1 mese prima del voto

Nuovo colpo al presidente Donald Trump. Stavolta da una testata amica o quanto meno "non ostile", il Wall Street Journal di Rupert Murdoch. Secondo la Bibbia di Washington, Michael Cohen, il capo dei legali dell'impero immobiliare Trump Organization a ottobre del 2016 (solo un mese prima delle elezioni dell'8 novembre) compro' il silenzio di una pornostar, in arte Stormy Daniels al secolo Stephanie Clifford, per 130.000 dollari su un incontro che sarebbe avvenuto a luglio del 2006 ad un torneo di golf di celebrita a Lake Tahoe. Il tutto un anno dopo aver spossato nel 2005 la terza ed attuale moglie, Melania Trump.

In passato Trump e' stato accusato di molestie da alcune donne ma in questo caso si sarebbe trattato di una relazione non forzata, scrive il Wsj. Da parte sua la Casa Bianca nega tutto: "Queste sono storie vecchie e riciclate che sono gia' state pubblicate e con forza smentite prima delle elezioni", ha dichiarato un funzionario rispondendo alla domanda su un accordo sulla stessa esistenza di una relazione tra Trump e la ex pornostar.

A sua volta in una dichiarazione l'avvocato Cohen non ha risposto alla domanda sul presunto pagamento da 130.000 dollari alla signorina Clifford ma ha detto che "il presidente Trump, ancora una volta, smentisce con veemenza questo o qualsiasi altro incontro a sfondo sessuale" con la ex attrice di film a luci rosse.

Cohen ha anche accusato il Journal che "questa e' la seconda volta che voi sollevate accuse contro il mio cliente. Avete tentato di far passare questa balla per oltre un anno; una storia che e' stata gia' negata da tutte le parti almeno sin dal 2011".

Il precedenza il Journal aveva raccontato che la oggi 38enne Clifford, aveva trattato con il programma della Abc "Good Morning America" nell'autunno del 2016 la presenza in trasmissione per parlare di Trump.

Sempre Coeh ha anche pubblicato una dichiarazione in una mail intitolata: "A CHIUNQUE POSSA INTERESSARE" e firmata da "Stormy Daniels" (il nome d'arte) in cui Clifford smentisce di aver mai avuto una "rapporto sessuale o una relazione romantica" con Mr. Trump e "le voci che io abbia ricevuto denaro da Donald Trump sono completamente false". Clifford, che sottolinea il Journal non ha risposto alle molteplici email inviate per ottenere un commento.