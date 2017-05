Donald Trump, dalla Pietà di Michelangelo al G7 di Taormina

foto Twitter

Certo avremo anche uno dei debiti più alti al mondo, quasi sicuramente possediamo pure il copyright del brand mafia, come similmente è tutto nostro il primato della peggiore e più costosa pubblica amministrazione del pianeta, ma ci viene la pelle d'oca e dimentichiamo tutto quando qualcuno o qualcosa accende la luce sulle bellezze del nostro paese.



DONALD TRUMP E IL G7 DI TAORMINA





La visita di Donald Trump e il G7 a Taormina ne sono esempi calzanti.



Molti sono stati, e pure oggi e domani saranno, i momenti topici in cui il film del Bel Paese passerà di fronte alle televisioni mondiali e all'uomo più potente della terra. Così come impropriamente viene definito dai media non americani.

Di questo breve ma intenso film uno scatto in particolare ha rappresentato, all'ennesima potenza, la sintesi dell'eccellenza e della perfezione italiana.



DONALD TRUMP E LA PIETA' DI MICHELANGELO



La coppia Trump ripresa di spalle, mano nella mano, in contemplazione di fronte alla 'Pietà' di Michelangelo Buonarroti nella Basilica di San Pietro a Roma.



Che cosa può aver pensato la coppia più fotografata al mondo di fronte ad un' opera del 1500 che rappresenta al livello più alto il genio artistico dell'uomo, il concetto della religiosa pietà, l'amore della madre per il figlio?



In un attimo il presidente americano pensiamo abbia potuto percepire quanto appaia piccola l'imponenza della sua Trump Tower, gli ori del suo mega attico americano di fronte ad un blocco di marmo bianco che ha preso vita e continua ad emanare energia per il genio di un artista italiano.



DONALD TRUMP E LA SUA TRUMP TOWER



Negli States la parola antico significa non più di 200 anni, da noi secoli.

E quando i suoi megabuilding, dopo soli 20 anni, saranno abbattuti e sostituiti da altri, probabilmente alti il doppio, quel blocco di marmo sarà sempre lì, a risplendere di una luce divina.



E noi italiani, di queste meraviglie ne abbiamo in quantità sul terreno del nostro straccio di paese che tanto bistrattiamo.

Ma in questi momenti l'orgoglio esce naturalmente regalandoci emozioni infinite.



DONALD TRUMP E LE EMOZIONI DELLE FRECCE TRICOLORI



Come pure le emozioni per noi, ma soprattutto per i capi di Governo a Taormina, verranno dalle Frecce Tricolori che sul mare, sullo Stretto di fronte all'Etna, in diretta mondiale diranno a tutto il mondo, ancora una volta, quanto questo paese sia unico e fantastico.