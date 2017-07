Donald Trump 'picchia' la Cnn. Clamoroso video del presidente Usa

Donald Trump picchia la Cnn. Il tweet con cui il presidente degli Stati Uniti ha aperto la propria domenica ha scatenato un vespaio di polemiche. Trump, come al solito all'attacco dei media 'nemici, ha pubblicato una video relativo alla sua apparizione a Wrestlemania 23, la kermesse del wrestling andata in scena nel 2007. In quell'occasione Trump, coinvolto nello show, mise k.o. il presidente della World Wrestling Entertainment, il 'cattivo' Vince McMahon. Ebbene, nel video postato oggi dal presidente, la faccia di McMahon è stata sostituita dal logo della Cnn. Eloquenti anche gli hashtag abbinati al breve filmato: #FraudNewsCNN #FNN.

Usa: Cnn su video Trump, 'è un giorno triste'

"E' un giorno triste quando il presidente degli Stati Uniti incoraggia la violenza contro i reporter". E' la reazione della Cnn al video postato sul profilo twitter di Donald Trump in cui il presidente manda ko un uomo con il volto coperto dal logo del network. "Invece di prepararsi per il prossimo viaggio in Europa e l'incontro con Putin - continua la Cnn nella sua reazione - assume atteggiamenti infantili non all'altezza del suo ruolo. Noi continueremo a fare il nostro lavoro. Lui dovrebbe cominciare a fare il suo"