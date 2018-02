Donald Trump vuole una parata militare in stile 14 luglio in Francia

Trump: ha chiesto Pentagono parata stile 14 luglio Francia

Aveva detto di essere rimasto colpito dalla parata militare a Parigi in occasione delle ultime celebrazioni della presa della Bastiglia, il 14 luglio, quando e' stato ospite del presidente francese Emmanuel Macron. Cosi' il presidente americano Donald Trump ha chiesto al Pentagono di organizzare un'imponente parata militare, tipo quella francese, che si terra' verso la fine dell'anno per celebrare le forze armate Usa. Lo riportano i media americani. La richiesta sarebbe partita durante un incontro, lo scorso 18 gennaio, nella 'tank' del Pentagono, ovvero la stanza riservata ai colloqui top secret.

La Casa Bianca ha poi confermato che il presidente ha chiesto al Pentagono di organizzare una parata militare come quella francese per sottolineare il suo ruolo di comandante in capo. "Il presidente Trump e' un grande sostenitore degli uomini in divisa che rischiano la loro vita ogni giorno per tenere il nostro Paese al sicuro", ha detto la portavoce Sarah Sanders, "e ha chiesto al ministero della Difesa di studiare una celebrazione in occasione della quale tutti gli americani possano mostrare il loro apprezzamento". Anche il Pentagono ha confermato di aver iniziato a lavorare per "definire i dettagli". I parlamentari democratici hanno bocciato la richiesta paragonandola al capriccio di un bambino. "Che assurdo spreco di soldi", ha tuonato il deputato dem Ted Lieu. "Abbiamo gia' il giorno dei veterani", ha osservato. "Non siamo una dittatura o una monarchia", gli ha fatto eco la senatrice, veterana del Vietnam, Tammy Duckworth. "Ho giurato, nelle forze armate e in Senato, di proteggere e difendere la costituzione degli Stati Uniti - ha dichiarato - non di soddisfare scioccamente i capricci di un cadetto tronfio e di applaudire quando mi dice di applaudire".