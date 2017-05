Dopo il G7 Merkel scarica Trump

Addio fiducia tedesca negli Stati Uniti. E' questo il primo risultato tangibile e gravido di conseguenze del G7 appena conclusosi a Taormina. Stando a quanto riferisce oggi la stampa tedesca online, la due giorni siciliana ha segnato profondamente le convinzioni di Angela Merkel. "I tempi in cui potevamo fare pienamente affidamento sugli altri sono passati da un bel pezzo, questo ho capito negli ultimi giorni", ha spiegato la cancelliera in un discorso tenuto in occasione di una manifestazione politica organizzata dal partito cristiano sociale bavarese (Csu) in una grande birreria-tendone di Monaco di Baviera. "Noi europei dobbiamo davvero prendere il nostro destino nelle nostre mani", ha aggiunto frau Merkel scatenando gli applausi dei circa 2000 presenti.

"Tuttavia - ha insistito - dobbiamo sapere che dobbiamo lottare noi stessi per il nostro futuro e il nostro destino di europei". Al centro del dissenso e della delusione, come noto, in particolare la posizione statunitense sulla lotta al riscaldamento globale e l'adesione agli impegni assunti su scala internazionale nell'ambito dell'Accordo di Parigi.

Posizione di distacco e scetticismo che la Casa Bianca non pare intenzionata a riemettere in discussione, malgrado Trump abbia ripetuto anche alla conclusione del vertice di Taormina di voler analizzare meglio il dossier dal punto di vista degli interessi nazionali americani. Voci raccolte da una agenzia di stampa, la Aixos, hanno anzi rilanciato oggi che l'intenzione del presidente sarebbe quella di sfilare gli Stati Uniti dall'accordo parigino.