Dorian: allerta Trump su sfollati e avverte: "Da Bahamas gang e spacciatori"

Come succede spesso, il presidente Usa Donald Trump, non solo non si fa intimidire dalle polemiche, ma non ha paura di rinfocolarle. Dopo la polemica scoppiata per gli sfollati dell'uragano Dorian dalle Bahamas, bloccati a Freeport verso la Florida perché privi di visto per gli Stati Uniti, il presidente Usa ha ammonito: "Dobbiamo stare molto attenti. Non voglio permettere a tutti di venire negli Stati Uniti", le Bahamas "hanno membri di gang molto cattive".

Circa 130 sfollati non sono potuti partire con un traghetto di soccorso diretto da Freeport a Fort Lauderdale, perchè non avevano i documenti necessari per entrare negli Usa. "Tutti hanno bisogno della documentazione richiesta", ha spiegato Trump parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, "non voglio permettere a persone che non avrebbero dovuto neanche trovarsi alle Bahamas di venire negli Stati Uniti, comprese alcune persone molto cattive e alcuni membri di gang molto malvagie e trafficanti di droga pericolosi".