Dubbi sulla salute mentale di Trump. I deputati consultano un noto psichiatra

Una dozzina di membri del Congresso Usa hanno consultato un noto psichiatra per capire se il presidente Donald Trump e' in grado di esercitare il suo incarico. Politico riferisce di due incontri, avvenuti il 5 e il 6 dicembre Washington, a cui ha partecipato anche un senatore repubblicano, con Bandy X. Lee, docente della scuola di medicina dell'Universita' di Yale. Una scelta non casuale, visto che Lee e' il curatore del libro "Il Caso Pericoloso di Donald Trump, 28 psichiatri ed esperti di salute mentale valutano il Presidente". Il dibattito sulla capacita' di Trump di esercitare il suo incarico ha acquisito rilevanza nelle ultime settimane, in particolare a causa degli scambi di minacce e di insulti tra l'inquilino della Casa Bianca e il leader nordcoreano Kim Jong-un: da "Rocket Man" a "piccolo e grasso", fino alla competizione sul pulsante nucleare delle ultime ore. Una preoccupazione crescente al punto tale che ieri la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders e' stata messa in imbarazzo dalla scomoda domanda di un giornalista, che chiedeva se questo tipo di messaggi non potesse essere sintomatico di un possibile squilibrio mentale del presidente. Secondo Lee, la compulsivita' nell'uso di Twitter propria di Trump "e' un pericoloso segnale di cedimento da stress. Sta peggiorando le pressioni lo renderanno incontenibile", ha assicurato lo psichiatra.