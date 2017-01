E' morto Mario Soares, ex presidente socialista del Portogallo. Aveva 92 anni

L'ex presidente socialista portoghese Mário Soares, è morto all'età di 92 anni in ospedale, a Lisbona, dove era stato ricoverato in gravi condizioni lo scorso 13 dicembre a causa di "un peggioramento generale della sua salute". Spesso descritto come il padre della democrazia in Portogallo, Mario Soares ha contribuito in modo decisivo all'ingresso del suo paese nella Comunità europea. E dopo la Rivoluzione dei garofani del 1974 è stato due volte primo ministro (nel 1976 e nel 1983) e presidente della Repubblica per due mandati consecutivi (dal 1986 al 1996). Le sue condizioni mediche non sono state rese note, ma la sua famiglia ha detto che non si è mai pienamente ripreso dall'encefaliteche lo ha colpito nel gennaio 2013 e la sua salute si era ulteriormente aggravata dopo la morte della moglie a luglio del 2015.