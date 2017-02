Ecco perché l'Italia sarà cacciata dall'Euro

E' solo una questione di tempo ma per l'Italia il percorso dell'uscita dall'Euro è tracciato. Lo ha detto a chiare lettere la Merkel a Malta ed inizierà a metterlo nero su bianco nel prossimo incontro che si terrà a Roma il 25 marzo quando si incontreranno i leader dei 27 paesi europei per le celebrazioni del 60esimo anniversario del Trattato che ha istituito la Comunità. La cancelliera ha detto che si dovrà avere un Euro a due velocità con i Paesi del sud relegati in una serie minore, con una moneta che forse resterà formalmente l'Euro ma di peso diverso. Questo è il risultato finale delle scelte di una serie di persone dissennate che vanno da Ciampi a Padoa Schioppa, da Prodi a Monti per passare da Letta a Renzi e via dicendo. Lo ricordate il professore di Bologna, il “mortadella” quando diceva che con l'Euro avremmo avuto la possibilità di comprare qualsivoglia bene di consumo a prezzi sempre inferiori; lo ricordate quando diceva che si sarebbe potuto volare a Londra per comprare cellulari e televisori a prezzi ridicoli? La sua folle testa immaginava ciò che invece si è rivelata una tragedia. Queste persone, e l'elenco non è esaustivo, dovrebbero essere tratte alla sbarra e processate per aver disastrato l'Italia, per averla impoverita e per aver permesso, grazie a Napolitano, di distruggere la seconda economia manifatturiera del vecchio continente. Quello che i giornali economici non riescono a capire è un concetto molto semplice: ora la Germania non ci teme più perchè siamo stati distrutti. La nostra capacità produttiva è diminuita di più di un terzo, le grosse aziende sono state acquistate dagli stranieri; l'agroalimentare, il lusso, ed ora le comunicazioni, e buona parte del sistema bancario è francese, la manifattura di punta, quella dell'automotive, è diventata tedesca: siamo loro sub fornitori in un campo che ben presto non servirà più perchè le auto elettriche saranno il futuro e noi non disponiamo di questa tecnologia. Non ci restano che piccole aziende artigianali che non potranno mai sfidare i mercati internazionali. Sento dire in programmi economici (specialmente del Sole 24 Ore) che tutto ciò è un bene, che maggiori “investitori” stranieri arrivano meglio è per la nostra economia. Invece è vero l'opposto. In questi frangenti gli stranieri comprano i marchi rinomati per poi chiudere le aziende. Meno competitori sul mercato. L'Italia è diventata solo una nazione che consuma ma non produce più. E i consumatori del futuro, con un'immigrazione fuori controllo, non potranno che essere stranieri sub sahariani. Del resto i giovani del futuro saranno solo consumatori ignoranti: Bello Figo è la star del momento; un perchè ci sarà pure! La neo ministra dell'istruzione, terza media ma comunista di ferro, getterà le generazioni future nell'analfabetismo. Lo vuole l'Europa. Mentre paghiamo i corsi di sci agli immigrati clandestini i nostri giovani si stanno sempre più rimbecillendo. Il comunismo ha sempre odiato chi sa, chi studia. E' per quello che la parola più amata da loro è “cultura”: quella loro, però. I figli dei caporioni non frequentano certo la scuola pubblica ma scuole elitarie. La fine dell'Euro sarà la nostra fine sia economica che culturale. Con un debito pubblico fuori controllo, con interessi annuali pari a 70 miliardi, con sempre meno gente che lavora e molti sfaccendati da mantenere (le cooperative comuniste guadagnano fior di soldi con i clandestini) dove pensiamo di andare? La Merkel lo sa. Ha pianificato tutto da brava tedesca e ora, dopo aver appurato che matematicamente non potremo che fallire, sta aspettando il pretesto (in questi giorni la richiesta di correzione dello 0,2% del bilancio statale è quanto meno provocatoria) per far succedere quello che inizia ad essere detto con sempre maggior frequenza: saremo cacciati dall'Euro con tutte le conseguenze del caso.