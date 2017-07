Egitto: attacco all'arma bianca in un resort, 2 morti

Egitto: Hurghada,turiste colpite di diverse nazionalita'



Sono tutte donne e di diverse nazionalita', non solo ucraine, le sei turiste colpite da un assalitore in un resort a Hurghada, in Egitto, sul Mar Rosso. Lo riferisce il ministro degli Interni egiziano. Nel comunicato il ministero non parla di morti, la notizia che due delle turiste ferite sono rimaste uccise e' stata riferita da fonti di polizia e dei servizi di sicurezza.



Egitto, 2 turisti ucraini uccisi in attacco in resort



Due turisti ucraini sono morti dopo essere stati accoltellati in un attacco in un resort in Egitto. Lo fanno sapere le autorità locali.



Egitto: attacco all'arma bianca in un resort, 6 turisti feriti



Sei turisti sono rimasti feriti in un resort balneare egiziano per un attacco all'arma bianca. Lo ha riferito la polizia locale. L'attentato e' avvenuto a Hurghada, la localita' balneare sul Mar Rosso, e, secondo fonti locali, i feriti sarebbero cittadini ucraini.