Elezioni Algeria risultati:vince l'astensione.L'ex premier Tebboune presidente

Alle elezioni presidenziali in Algeria vince l'astensionismo. E poi, probabilmente, anche Abdelmadjid Tebboune. Gli algerini si erano infatti schierati in massa per un rinvio del voto, dopo le proteste degli scorsi mesi che avevano portato alla rimozione dell'ex presidente Bouteflika. Già, perché i candidati in corsa al voto di giovedì 12 dicembre sono considerati tutti o quasi come contigui al vecchio regime e sistema di potere, compreso lo stesso Tebboune, che è un ex premier.

​Non a caso l'affluenza alle elezioni presidenziali in Algeria è stata del 39,93%, il tasso più basso ad elezioni presidenziali aperte nella storia del Paese, secondo quanto riferito dall'autorità elettorale nazionale indipendente (Anie). I risultati dello scrutinio saranno annunciati alle 15 ma il Consiglio costituzionale proclamerà i risultati definitivi tra il 16 e il 25 dicembre e il possibile ballottaggio si svolgerà tra il 31 dicembre 2019 e il 9 gennaio 2020.

Ballottaggio del quale pare non ci sarà bisogno, almento secondo l'annuncio di Mohamed Laagab, direttore della campagna elettorale dell'ex premier Abelmadjid Tebboune, secondo il quale Tebboune avrebbe vinto le presidenziali con il 64% delle preferenze. "Non ci sarà un secondo turno. I rapporti dei direttori della campagna elettorale in tutte le province, dopo la fine delle operazioni di spoglio delle schede del nostro candidato a livello nazionale, mostrano la vittoria di Tebboune con il 65% dei voti", ha detto Laagab.