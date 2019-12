Elezioni Bolivia, Morales annuncia il suo candidato dall'esilio in Argentina

L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha fatto sapere che il 19 gennaio annuncerà il candidato del suo partito per le prossime elezioni presidenziali. Per scegliere i candidati alla carica di presidente e vicepresidente del Movimento per il socialismo (MAS), il partito guidato da Morales, i leader dei nove dipartimenti della Bolivia e i leader sociali si incontreranno in Argentina, dove l'ex presidente è un rifugiato. "Saranno come primarie, legittime", ha aggiunto l'ex presidente durante una conferenza stampa a Buenos Aires.

Morales, che ha 60 anni ed è stato alla guida del Paese andino per quasi 14, si è dimesso il 10 novembre dalla presidenza della Bolivia dopo due settimane di proteste seguite alle elezioni contestate dall'opposizione e dopo che le forze armati e la polizia gli avevano ritirato il loro sostegno. Nel frattempo, Jeanine Áñez, ha assunto la carica di presidente ad interim e ha chiesto nuove elezioni generali anche perchè le proteste non si sono fermate.