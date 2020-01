Elezioni Bolivia: presidenziali fissate al 3 maggio

I cittadini della Bolivia voteranno il 3 maggio prossimo per il nuovo presidente della Repubblica, cioè oltre sei mesi dopo la controversa elezione di Evo Morales. Lo ha annunciato il Tribunale supremo elettorale. Le elezioni si terranno la prima domenica di maggio, ossia il 3, ha annunciato il vice presidente del Tse, Oscar Hassenteufel. Dopo le dimissioni di Morales del 10 novembre scorso, la Bolivia è guidata in via provvisoria dall'interim di Jeanine Añez, senatrice dell'area politica di destra.