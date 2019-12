Elezioni Dominica risultati,vince il premier Skerrit vicino a Venezuela e Cina

Roosevelt Skerrit ha vinto le elezioni di Dominica. Per il primo ministro, leader del Partito laburista, secondo i risultati elettorali si tratta di un trionfo. Il suo Dpl, infatti, si è aggiudicato 18 dei 21 seggi della Camera in lizza, tre più di quelli controllati in precedenza. L'opposizione del Partito unito del lavoratori (Uwp), che ha denunciato irregolarità, ha ottenuto solo tre seggi, perdendone dunque tre rispetto alla legislatura appena conclusa.

Skerrit ha subito annunciato che grazie al forte mandato ricevuto dagli elettori sarà in grado di "guarire e rilanciare il paese", aprendo anche alla possibilità della riforma elettorale richiesta dall'opposizione. Dominica è un mini Stato dei Caraibi ma ha una certa rilevanza geopolitica. Si tratta infatti di uno dei pochi paesi dell'area rimasto fedele all'alleanza con il Venezuela di Maduro. Non solo. Ha anche ottime relazioni con la Cina, facendo parte della Belt and Road Initiative.