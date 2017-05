Elezioni Francia, Macron presidente con il 58-62% dei voti

Emmanuel Macron ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali ed è il nuovo presidente della Francia. Secondo le 'Estimations' di Affaritaliani.it, realizzate in collaborazione con il sondaggista Alessandro Amadori, il leader di En Marche ha ottenuto al ballottaggio tra il 58 e il 62% dei voti. Marine Le Pen, leader del Front National (estrema destra), si è fermata al 38-42% dei consensi.



I MEDIA BELGI CONFERMANO LE 'ESTIMATIONS' DI AFFARITALIANI.IT



Emmanuel Macron sarebbe in testa con oltre il 60% dei voti al ballottaggio delle presidenziali francesi. Lo riferisce la radio tv pubblica belga Rtbf che cita gli exit-poll di "diversi istituti" di sondaggi. Sono comunque tendenze non ufficiali da considerare con prudenza. In Francia le prime proiezioni sono attese alle 20.00, a chiusura di tutti i seggi. Anche Le Soir riporta gli stessi dati, riferendo di molte schede bianche o nulle. Sempre secondo quanto riporta Rtbf, che cita "tre istituti", Macron otterrebbe tra il 62 e il 64% dei voti. Le Pen sarebbe quindi al di sotto del 40%, la soglia indicata da alcuni osservatori come un buon risultato per il Front National.

L'AFFLUENZA CALA MA NON CROLLA

Alle 17 l'affluenza alle urne in Francia per il ballottaggio delle elezioni presidenziali tra Marine Le Pen e Emmanuel Macron è stata del 65,30 %, in calo rispetto al primo turno. Lo riferisce il ministero degli interni francese. Domenica 23 aprile, primo turno di queste presidenziali, la partecipazione alle 17 toccava il 69,42%. L'affluenza è stata anche nettamente inferiore a quella del ballottaggio del 2012, che fu del 71,96%. Solitamente la partecipazione al secondo turno è superiore a quella del primo turno.