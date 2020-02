Elezioni Irlanda: pareggio Varadkar-Sinn Fein. Verso una coalizione centrista

ELEZIONI IRLANDA 2020: LO SPOGLIO DELLE SCHEDE VEDE UNA CORSA A TRE

E' in corso da questa mattina lo spoglio delle schede elettorali in Irlanda, dove gli exit poll dell'Irish Times e della Rte sul voto politico di ieri lasciano intravvedere una corsa serratissima a tre tra il partito di centrodestra Fine Gael del premier uscente Leo Varadkar, (22,4%), i nazionalisti dell'ex organo politico dell'Ira durante la guerra civile irlandese, il Sinn Fein (22,3%) e l'opposizione del Fianna Fail, (22,2%).

ELEZIONI IRLANDA 2020, RISULTATI: VERSO COALIZIONE CENTRISTA. MA IL BOOM SINN FEIN APRE LA STRADA ALLA RIUNIFICAZIONE

I seggi in palio sono 159, suddivisi per i 40 collegi. I risultati ufficiali definitivi potrebbero non essere disponibili prima di questa sera. Fine Gael e Fianna Fail hanno escluso di entrare in una coalizione di governo con il Sinn Fein. Prevedibile dunque che possa formarsi una coalizione centristra tra Varadkar e (a quel punto ex) opposizione, con il Sinn Fein che però potrebbe vedere così ancora accresciuta la sua popolarità nei prossimi anni. Con un possibile avvicinamento alla riunificazione delle due Irlande.