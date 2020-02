Elezioni Irlanda ultimi sondaggi: rischio stallo col Sinn Fein in crescita

Sabato 8 febbraio elezioni in Irlanda. Seggi aperti per un voto parlamentare che potrebbe segnare una svolta nello scenario politico del Paese, stando ai sondaggi che vedono il Fine Gael del premier Leo Varadkar in cattive acque e lasciano intravvedere un risultato senza precedenti per il Sinn Fein, ex organo politico dell'Ira durante i 'troubles', la guerra civile irlandese. Il timore resta quello di un parlamento senza maggioranze chiare e nuovi lunghi negoziati post-elettorali.

ELEZIONI IRLANDA 2020, ULTIMI SONDAGGI

Secondo il 'Sunday Business Post', il partito di Varadkar potrebbe ottenere il 19% dei consensi, il 23% secondo un' sondaggio dell'Irish Times. Il Fianna Fail, guidato da Micheál Martin, appare in entrambi i casi in una posizione migliore, tra il 23 e il 26% delle intenzioni di voto, rispettivamente.

ELEZIONI IRLANDA 2020, L'ASCESA DEL SINN FEIN

Il terzo incomodo è il Sinn Fein la cui leader, Mary Lou McDonald, ha guadagnato in popolarità negli ultimi mesi. La rete televisiva Rte si è vista costretta a includerla nel dibattito televisivo di martedì dopo averla inizialmente esclusa perché non la considerava in grado di avere possibilità reali di guidare il futuro governo, in virtù del fatto che i due grandi partiti di centrodestra hanno scartato una possibile alleanza. Sul Sinn Fein il dibattito è molto acceso, viste le responsabilità nel passato legate all'Ira e alla violenza, responsabilità che però gli elettori più giovani non ricordano. Anzi, potrebbero vedere proprio nel Sinn Fein una risposta contro i partiti di sistema.