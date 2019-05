Elezioni Malawi risultati: in testa il candidato d'opposizione

Malawi: elezioni presidenziali, in testa candidato di opposizione Chakwera

Con il il 35,67 per cento dei voti scrutinati, il leader dell'opposizione in Malawi, Lazarus Chakwera, e' in testa alle elezioni presidenziali dello scorso 21 maggio con il 37,6 per cento, precedendo di un soffio il capo dello Stato in carica Peter Mutharika, secondo con il 37 per cento. E' quanto reso noto dalla Commissione elettorale, secondo cui al terzo posto figura attualmente il vicepresidente Saulos Chilima (20,7 per cento). Nel frattempo, il presidente della Commissione elettorale, Jane Ansah, ha invitato tutte le parti a desistere dall'annunciare risultati non ufficiali.