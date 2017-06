Elezioni politiche Francia, Macron trionfa con più del 30%

Trionfo superiore alle previsioni per il presidente francese Emmanuel Macron alle elezioni legislative di oggi. Secondo il primo exit poll pubblicato da Ipsos-Sopra Steria per France télévision e Radio France per le legislative in Francia, i candidati del partito del presidente Emmanuel Macron sono largamente in testa con il 32,2% dei voti. Seguono Les Républicains, 21,5%, il Front national, 14%, La France insoumise, 11%, e il Partito Socialista 10,2%.

Secondo le prime proiezioni En Marche! raccoglierebbe al secondo turno che si svolgerà il prossimo 18 giugno da 390 a 445 seggi sui 577 dell'Assemblea Nazionale. Secondo gli exit poll condotti da Kantar-Sofre per Le Figaro En marche! (La République en marche/Modem) otterrebbe il 32,90% delle preferenze che si tradurrebbe in 400-440 seggi. Ai Républicains, con il 21%, andrebbero 95-132 deputati, mentre al Front national, 13,5%, 2-4 seggi. L'astensione sarebbe confermata al 51%, record dall'inizio della V Repubblica francese.