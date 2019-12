Elezioni Regno Unito 2019, vittoria di 'BoJo' e il web si scatena. FOTO

Dopo il risultato delle elezioni in Regno Unito e la schiacciante vittoria del partito Conservatore di Boris Johnson, il web si è scatenato come al solito. Numerosissimi i meme sul Primo ministro britannico. In un’immagine troviamo il volto di Bojo sopra quello di Margaret Thatcher. In un'altra, molto polemica, sono raffigurati tutti i “leader forti” del mondo con scritto “Il pianeta delle scimme urlatrici”.