Taiwan 2020, Tsai verso la riconferma. Ko il candidato più vicino a Pechino

Alle 16 ora locale si sono chiusi i seggi per le elezioni presidenziali e legislative di Taiwan. Secondo i risultati parziali, quando il conteggio è ancora in fase di svolgimento, non appare in dubbio la conferma della presidente Tsai Ing-wen, che oscilla costantemente tra il 55% e il 60% dei voti. Circa 15-20 punti percentuali di ritardo per il candidato dal Kuomintang, Han Kuo-yu, mentre James Soong del People's First Party è fermo intorno al 5 per cento delle preferenze.

Più incerto l'esito delle elezioni legislative per i 113 seggi dello Yuan. I risultati delle legislative saranno cruciali per capire il margine di manovra del presidente durante il prossimo mandato che duerà fino al 2024, ma la conferma di Tsai a questo punto non appare più in dubbio. La riconferma del Democratic Progressive Party, che rifiuta il "consenso del 1992" con Pechino che stabiliva il principio dell'unica Cina, non farà felice il governo cinese. Prevedibile invece che proseguano a intensificarsi i rapporti con gli Stati Uniti, sempre più ricettivi sul fronte Taiwan da quando alla Casa Bianca c'è Donald Trump.

