Elezioni Uk 2019: Jo Swinson, la Lib Dem anti Brexit che flirta con Corbyn

La giovane leader dei liberal-democratici, Jo Swinson, ha sempre dimostrato di avere ambizioni notevoli: anche lei voleva diventare premier. Ma, dato il sistema elettorale britannico, il piano era fuori dalla sua portata. Nondimeno, i Lib-dem si sono profilati come la forza più schiettamente pro-europea e anti-Brexit dello scenario britannico.

Il tentativo è stato soprattutto quello di allearsi in 60 collegi elettorali con i Verdi e con i gallesi di Plaid Cymry, mentre Swinson ha sempre negato qualsivoglia intenzione di poter partecipare ad una coalizione con i Tory oppure il Labour (anche se, in alcune circoscrizioni, una qualche forma di desistenza con i laburisti sembra ci sia stata).

Di sicuro ha le idee chiare: sia Johnson che Corbyn a suo dire sono “inadatti” a governare, per questo i Lib-dem puntano a fare da ago della bilancia. E la Brexit? Comunque vada, deve essere annullata. Per Jo - nata nel 1980, una laurea alla London school of Economics – il posto della Gran Bretagna è uno solo: nell’Europa.