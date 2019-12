Elezioni UK 2019, Salvini: "Go Boris, Go". Francia: "Ora Brexit il 31 gennaio"

​"Go Boris Go! Sinistra sconfitta anche in Gran Bretagna!". Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta così gli exit poll sulle elezioni in Gran Bretagna dove i conservatori del premier Boris Johnson otterrebbero 368 seggi contro i 191 dei laburisti. SI tratta di una delle prime reazioni internazionali ai risultati del voto nel Regno Unito che danno una maggioranza schiacciante ai Tory e avvicinano la Brexit voluta da Johnson, mentre il partito Laburista sprofonda ai minimi dal 1935.

Go Boris Go! Sinistra sconfitta anche in Gran Bretagna! 😊#GE19 pic.twitter.com/I61FQfGLuu — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 12, 2019

Fonti Francia, ora Ue si aspetta Brexit 31 gennaio

lla luce degli exit poll delle elezioni britanniche "sembra esserci una maggioranza chiara al Parlamento britannico sull'uscita dall'Ue. Se Johnson succederà a sé stesso con questa maggioranza, possiamo supporre che metterà in opera un'uscita dall'Ue il 31 gennaio". Così fonti francesi commentano il successo - secondo gli exit poll - di Boris Johnson nelle elezioni nel Regno Unito. Se il risultato sarà confermato, domani i capi di Stato e di governo discuteranno al Consiglio europeo come "preparare la seconda fase, con il negoziato sulla relazione futura tra Ue e Regno Unito", hanno spiegato le fonti.