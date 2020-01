Elezioni Usa 2020, Bloomberg non partecipa alle primarie Dem in Nevada

Michael Bloomberg non parteciperà alle primarie democratiche in programma in Nevada il prossimo 22 febbraio. Lo ha annunciato la sezione dello stato del partito. L'ex sindaco di New York non ha rispettato la scadenza del 1 gennaio per iscriversi alle primarie. La decisione era ampiamente annunciata. La strategia di Bloomberg punta infatti a saltare le prime tre tornate elettorali per concentrarsi invece sul cosiddetto 'Super Tuesday' del 3 marzo, nel quale si voterà in ben 14 stati.

Una portavoce ha difeso la decisione di rinunciare ai primi appuntamenti elettorali, affermando che quella dell'ex sindaco di New York è una "campagna nazionale ad ampio respirto per battere Donald Trump e vincere a novembre". I candidati democratici che si sfideranno in Nevada per la nomination alla Casa Bianca saranno: Michael Bennet, Joe Biden, Cory Booker, Pete Buttigieg, John Delaney, Tulsi Gabbard, Amy Klobuchar, Deval Patrick, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Andrew Yang, Tom Steyer e Marianne Williamson.