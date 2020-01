Elezioni Usa 2020, primarie Dem: si spacca il fronte radicale Warren Sanders

"Penso che tu mi abbia appena dato delle bugiarda sulla tv nazionale". E' quanto avrebbe detto Elizabeth Sanders al rivale democratico per la nomination del partito Bernie Sanders, dopo il confronto in tv, quando i due sono stati colti dalle telecamere mentre discutevano animatamente. A ricostruire il colloquio e' stata la Cnn. "Se vuoi discutere di questa cosa facciamolo ma non ora", le avrebbe risposto Sanders accusando lei di avergli dato del bugiardo. Al termine della sfida in tv i due non si sono neppure stretti la mano, dopo le scintille sul sessismo. Sanders ha pubblicamente negato di aver detto a Warren che una donna non riuscirebbe a vincere la Casa Bianca nel 2020 ma lei ha insistito sul fatto che lo ha sostenuto.

Si tratta solamente dell'ultimo episodio della sfida all'interno del campo radicale delle primarie democratiche Usa. Tra Warren e Sanders, infatti, non corre buon sangue. Almeno da quando, nel 2016, la Warren dopo aver sostenuto a lungo Sanders passò dalla parte di Hillary Clinton, convinta di poter avere maggiori chance di mettere in pratica le sue idee con il migliore "cavallo" in vista delle elezioni alla Casa Bianca. Poi andò come sanno tutti, e alla Casa Bianca andò Trump.

La Warren ha poi scelto di scendere in campo in prima persona, sfidando Sanders sul suo campo e rompendo lo schieramento radicale. Ora in molti vedono proprio la Warren come la favorita a vincere la sfida interna con Sanders e magari anche quella con Joe Biden per diventare la candidata Dem alle elezioni 2020. Anche da qui nasce l'offensiva di Sanders nei suoi confronti.