Eliseo, i socialisti scelgono il candidato. Hamon favorito

Giornata decisiva per i socialisti francesi che, al secondo turno delle primarie, scelgono il candidato alle presidenziali: a sorpresa il favorito e' l'ex ministro Benoit Hamon, che dovrebbe spuntarla sull'ex premier, Manuel Valls. Vincitore contro ogni previsione del primo turno, in un partito in cui e' in atto un processo di balcanizzazione, Hamon (36% di elettori con lui al primo turno contro i 31% di Valls) nel frattempo ha ottenuto l'appoggio anche di Arnaud Montebourg, il candidato arrivato terzo ma che una settimana fa ha raccolto il 17% dei consensi. In un partito indebolito e diviso, i due si contendono la candidatura per una 'corsa' che comunque li vedra' in grande difficilta'. Tutti i sondaggi dicono che nessuno dei due, il 23 aprile, al primo turno delle presidenziali, avra' alcuna chance: ben lontani dalla candidata della destra radicale, Marine le Pen -galvanizzata dalla Brexit e dall'inattesa vittoria di Donald Trump- e dal conservatore Francois Fillon (peraltro al momento messo in difficolta' dal presunto impiego fittizio dela moglie, Penelope, pagata come sua assistente parlamentare mezzo milione di euro), il candidato socialista, secondo i sondaggi, sarebbe anche superato dai due socialisti dissidenti: l'altro ex ministro di Hollande, Emmanuel Macron, astro nascente della sinistra francese e che attira migliaia di persone ai suoi comizi; e il leader della sinistra radicale, Jean-Luc Melenchon. Piu' di 7.500 seggi elettorali aperti, votare costera' -come al primo turno- un euro. Dopo che al primo turno hanno votato 1,6 milioni di elettori (un milione in meno rispetto al 2011) i due finalisti sperano che avvicinarsi ai due milioni di elettori, che sarebbe comunque ancora una cifra modesta rispetto ai 4 milioni di francesi che, nel mese di novembre, andarono a votare per le primarie del centro-destra. L'ennesimo brutto segno in vista delle presidenziali.